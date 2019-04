Workshop sobre qualidade de vida no trabalho acontece amanhã no auditório do MPE

Da redação, com informações do MPMS

Objetivo é promover a saúde física e mental no ambiente de trabalho - Ilustração

Pensando em promover a saúde física e mental no ambiente de trabalho, a Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul em parceira com a Corregedoria-Geral do MPMS e Procuradoria-Geral de Justiça realizará, nos dias 25 e 26 de abril, o Workshop “Qualidade de vida no trabalho: problemas e desafios”, que será realizado no auditório Nereu Aristides Marques. O curso é voltado para os membros do Ministério Público Estadual.

Para este Workshop, a Escola Superior convidou profissionais de diversas áreas para ministrar palestras com foco na saúde mental, qualidade de vida e comportamento. No primeiro dia, o Agente Federal de Execução Penal, Antonio Henrique Santos Resende, pós-graduado em Entrevista Investigativa e Análise Comportamental pela Emotional Intelligence Academy (Manchester, Reino Unido), ministrará a palestra “Inteligência emocional”.

No dia 26/4, a Psicóloga mestre em Saúde Mental e Psicologia da Saúde pela Universidade Católica Dom Bosco, Sálua Omais, abordará o tema “Felicidade: mitos, ciência e realidade”.

Mario César Ferreira, psicólogo pós-doutor em Ergonomia Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) pela Université Paris 1 (Sorbonne, França), tratará sobre “Qualidade de vida no trabalho no setor público brasileiro: questão atual, importante e impostergável”.

A programação continua com a palestra “Fisiologia e neuroquímica das emoções e do estresse” do médico palestrante nas áreas de Saúde e Qualidade de vida, Relações Humanas, Técnicas de Estudo e Aprendizagem, José Roberto Campo de Souza.

Finalizando o Workshop, o Promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo Fernando Cesar Bolque ministrará a palestra “O poder do agora”. Fernando Cesar é mestre em Programação Neolinguística pela Sociedade Latino-Americana de Desenvolvimento Humano (SLADH).

Qualidade de Vida no Trabalho

A Qualidade de Vida no Trabalho ou QVT, como é conhecida, remete ao grau de satisfação que um trabalhador ou colaborador tem com suas funções exercidas e com o local em que trabalha. Os desafios para a implementação de programas de qualidade de vida em ambiente profissional são atualmente discutidos em organizações, empresas, instituições públicas e privadas que perceberam os impactos que a atividade laboral causa na vida dos trabalhadores podendo levar ao estresse, desgaste emocional e o desenvolvimento de doenças.