Workshop sobre acidentes de trabalho em rodovia terá serviços de saúde de graça

O 2º Workshop de Segurança, Saúde, Meio Ambiente com Exercício Simulado Integrado (Emergência 2018) vai oferecer informações sobre prevenção a acidentes de trabalho nas rodovias e serviços de saúde de graça para a população. O evento, que começará na próxima quinta-feira (27), vai reunir agentes públicos e privados do segmento no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande, até sábado (29).



Nos dias 27 e 28, o ônibus do Hospital de Amor (antigo Hospital do Câncer de Barretos) vai oferecer mamografia para mulheres com mais de 40 anos e exame preventivo para mulheres acima de 25 anos. O atendimento é de graça e será feito por ordem de chegada, das 8h às 17h. Basta levar RG, CPF, carteirinha do SUS e comprovante de residência.



O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST Regional Campo Grande também vai oferecer serviços de saúde gratuitos como teste de glicemia, cálculo do índice de massa corporal, teste de estresse, massagens, aferição de pressão, orientações sobre vacinação, informações nutricionais e de prevenção ao suicídio.



Cidadania

O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul, uma das instituições parceiras do evento, também terá um estande no Albano Franco. No local, os participantes poderão receber orientações trabalhistas e haverá ações educativas e lúdicas para crianças e jovens. Vinte computadores estarão à disposição com jogos de conscientização sobre o trabalho infantil. O Workshop também conta com o apoio do Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho e Emprego.



"O evento é de extrema importância para os empregadores e trabalhadores de Mato Grosso do Sul porque em um só lugar e durante todo o fim de semana serão oferecidos treinamentos específicos para vários segmentos comerciais e industriais, com palestras sobre prevenção de acidentes do trabalho. É uma oportunidade única para que os interessados possam se capacitar gratuitamente", destacou o juiz do TRT/MS Márcio Alexandre da Silva.



Além de profissionais, alunos de escolas públicas de Campo Grande também vão participar do Workshop nos dias 27 e 28.



Capacitação

A programação conta ainda com palestras, treinamentos e exercício simulado integrado de emergência em rodovia. Para o presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Sintest/MS), André Luiz Ferreira, o Workshop assegura a qualificação e atualização de informações pertinentes tanto ao empregador quanto ao empregado. "Trata-se de um painel de ideias com a finalidade de fomentar a cultura prevencionista, com requalificação de conhecimentos em relação aos requisitos legais para a SST, além do aperfeiçoamento profissional em si", esclareceu.



Entre as palestras e cursos oferecidos estão "As Condições de Trabalho dos Motoristas Profissionais", "Legislação do Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos", "Atendimento a Acidentes com Múltiplas Vítimas" e "A importância do Treinamento em Emergência para Equipes Multiprofissionais".



Importância da prevenção

Segundo os dados divulgados pelo CONCAT (sistema para consulta de dados da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT), entre 2012 a 2017 ocorreram mais de 4 milhões de acidentes de trabalho no Brasil. Nesse período, quase 15 mil mortes foram registradas no país. Só em Mato Grosso do Sul, entre os anos de 2016 e 2017, foram mais de 15 mil acidentes de trabalho.



De janeiro de 2017 a 30 de junho de 2018, os motoristas de caminhão em estradas ocupam a terceira posição no ranking das funções com mais acidentes de trabalho no Estado, totalizando 300 casos, de acordo com o CONCAT.



Serviço

A entrada do 2º Workshop de Segurança, Saúde, Meio Ambiente com Exercício Simulado Integrado (Emergência 2018) é um quilo de alimento que será doado para entidades beneficentes. Quem quiser certificado deve se inscrever pelo site www.fundacentro.gov.br. O evento será realizado entre os dias 27 e 29 de setembro, no Centro de Convenções Albano Franco, na Avenida Mato Grosso, 5.017.