Workshop de Neuromarketing acontece em setembro na Capital

A RedeTVBox e o IBN (Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia) trazem imersão de dois dias, conhecimento de alta performance para empresários de Mato Grosso do Sul

Acontece nos dias 15 e 16 de setembro na capital o primeiro encontro direcionado para empresários e empreendedores sobre Neuromarketing. “Trouxemos de São Paulo o IBN, pois acreditamos no desenvolvimento do nosso Estado por meio da capacitação de nossos empresários e executivos”, explica Filipe Trindade, CEO da Rede TV Box. O evento acontecerá no Bahamas Suíte Hotel ao longo dos dois dias.

Na ocasião, o participante conseguirá compreender a irracionalidade, a incidência das emoções no processo de escolha e a influência dos sentidos no comportamento de compra. Dessa forma, trazendo vantagem competitiva com fortalecimento da marca e o alcance de resultados estipulados. Será possível visualizar as aplicações reais do neuromarketing para os negócios. Os leigos no assunto podem ficar tranquilos, os conceitos básicos da disciplina também serão expostos.

Os painéis abordados serão: As ferramentas e influência da Psicofisiologia para o marketing, NeuroBranding: um novo conceito e o uso de ferramentas Neurocientíficas para análise de eficácia publicitária.

Sobre os palestrantes:

ROBERTO NONOHAY: Doutorando em Psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Membro do Laboratório de Biossinais em Fenomenologia e Cognição (BiosPhec). Sua principal linha de pesquisa gira em torno dos correlatos psicofisiológicos do processo de tomada de decisão individual e em grupo em contextos com alto grau de risco, incerteza e complexidade. Foi membro do Research Center for Group Dynamics na University of Michigan, Ann Arbor, EUA e da Cognitive Science Society. Professor universitário e consultor com atuação em diversas empresas de grande porte tais como Gerdau, Dell Computadores, Grupo RBS e Ernst & Young.

MAURO FUSCO: Diretor de inovação e planificação na Kantar – Millward Brown. Durante mais de 15 anos atua no setor de marketing e pesquisa de mercado, dirigiu sua carreira profissional desenvolvendo abordagens inovadoras centradas em ferramentas da neurociência e em aplicações de realidade virtual que ajudem a compreensão do consumidor, entre outras áreas. Anteriormente, desempenhou postos de responsabilidade em Research International, BankBoston e Sadia.

PERLA AMABILE: Estrategista, com mais de 15 anos de experiência, realiza palestras e ministra aulas de Branding e Performance, Neuromarketing e Planejamento Estratégico. É pesquisadora em ciências comprotamentais e sociais. Atualmente é mestrando em Neuroeconomia pela Unifesp. Tem experiências com grandes marcas da indústria de varejo (on e off), do B2C ao B2B, de tradicionais a Start up, auferindo-a um olhar 360 para o mercado. É fundadora da Start up Bicicletando» que foi um laboratório muito importante para evoluir profissionalmente e cristalizar conhecimento.

O certificado será concedido pelo Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia.

Para mais informações sobre inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 9 9249-3625 ou 9 9286-6495

Ou pelo site: http://www.ibnbrasil.com/produto/neuromarketing-campo-grandems-2017/

