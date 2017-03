Workshop de Biodanza comemora Dia da Mulher no sábado

No próximo dia 11 de março, sábado, de 15 às 18h, será realizado em Campo Grande, na Academia Muryokan, na rua 14 de julho, 635, uma homenagem às mulheres, com um workshop referente a Biodanza. As reservas são limitadas e devem ser feitas com antecedência.

Segundo o professor Hélio Arakaki, Biodanza é um sistema de desenvolvimento humano e superação, realizado em grupo, através da música e dos movimentos naturais, que redescobertos, promove a conexão e a expressão das emoções e sentimentos. Movimento, expansão da consciência e sabedoria. "Esse sistema ajuda no autoconhecimento e também no crescimento enquanto pessoa", definiu.

Serviço:

Tema:

A construção da identidade da mulher guerreira

Facilitadores:

Hélio Arakaki e Regina Lúcia Arakaki

Dia 11 de Março - das 15h às 18h

Reservas:

telefone: (67) 3384-4090

Whats: +55-67-999-836-407

Realização:

BiodanzaMS

visite:

www.facebook.com/BiodanzaMS

