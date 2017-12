Woop Sicredi vai oferecer soluções financeiras digitais e conectar pessoas por meio do cooperativismo

O lançamento oficial da plataforma digital e sua extensão aos demais e novos associados estão previstos para ocorrer no primeiro semestre do próximo ano - Divulgação

O Sicredi – instituição financeira cooperativa presente em 21 estados brasileiros – já oferece aos seus mais de 3,6 milhões de associados acesso completo a produtos e serviços por meio de internet banking e mobile. Em 2017, o Sicredi evolui, iniciando sua transformação digital por meio da substituição progressiva dos sistemas que processam os produtos e serviços (core bancário) e da construção de sua plataforma digital, que será testada por uma amostra de colaboradores e usuários, no primeiro trimestre de 2018.

O lançamento oficial da plataforma digital e sua extensão aos demais e novos associados estão previstos para ocorrer no primeiro semestre do próximo ano. Woop Sicredi, a marca escolhida para a plataforma, reflete a solução financeira descomplicada e justa, que une associados e propósitos por meio do cooperativismo. É voltada para pessoas conectadas e jovens de espírito, que gerenciam suas vidas digitalmente. O nome vem de uma interjeição formada por meio da combinação de “wow” e “coop”, criando uma expressão moderna que pretende ser o som do cooperativismo nos ambientes digitais. Trata-se de uma experiência cooperativa complementar àquela já encontrada nas agências e meios eletrônicos do Sicredi, com a interatividade do mundo digital.

Entre os objetivos do Woop Sicredi está a criação de novas ofertas e experiências digitais. A solução financeira também permitirá a expansão do cooperativismo de crédito para um novo público, que busca por instituições financeiras com os atributos do segmento: transparentes, simples, justas e próximas de sua realidade.

A estratégia de proximidade e interligação com a comunidade será reforçada. O Sicredi mantém sua estratégia de ampliação de agências e proximidade física, agora complementada com a presença digital

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,6 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 21 estados*, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis emwww.sicredi.com.br.