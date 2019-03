Witzel anuncia câmeras de reconhecimento facial no Maracanã e Santos Dumont

O governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel informou na noite dessa quinta-feira, 28, que ampliará o projeto-piloto de implementação de câmeras para reconhecimento facial no Estado. O político deu o recado por meio de suas redes sociais.

Dessa vez, serão instaladas 140 câmeras na capital do Estado. Entre os locais do teste, o governador destacou o Aeroporto Santos Dumont e o estádio do Maracanã. "Agora, quem tem mandado de prisão aberto, se entrar no Maracanã, não sai."

O projeto-piloto já havia sido testado inicialmente no carnaval. Na ocasião, foram cumpridos oito mandados de prisão em dez dias de utilização da nova tecnologia.

