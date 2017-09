Wilson Barbosa Martins é homenageado em Colégio de Presidentes da OAB

Ícone na política sul-mato-grossense, Wilson Barbosa Martins foi homenageado na abertura do Colégio de Presidentes da OAB na última quinta-feira (14). “O Primeiro Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul, homem que sempre defendeu o direito a liberdade e a consolidação da democracia do país”, citou a Conselheira Nancy Nantes, que fez o discurso de homenagem ao centenário.

Nascido em 21 de junho de 1917, Wilson Barbosa Martins teve “uma trajetória política extensa e magnânima”. Foi Prefeito de Campo Grande, Deputado Federal, por duas vezes Governador, inclusive o primeiro eleito por voto direito, Senador, “sobretudo defensor intransigente da democracia, dos Direitos Humanos e do ideal libertário. Personagem de importância não só para Mato Grosso do Sul, mas para o Brasil. Exerceu funções de grande relevância pública, deixando em cada uma dessas etapas a marca de sua competência, inteligência e singular dinamismo”, lembrou Nancy.

Foi o primeiro Presidente da Seccional na gestão 1979/1981, também agraciado com a Medalha Heitor Medeiros. Na última quinta-feira ainda recebeu memorial da fundação da instituição na entrada do Prédio da OAB/MS com a ata de criação da entidade.

“’Como primeiro Presidente da nossa OAB contribuiu de forma relevante para a entidade, defendeu o direito a liberdade e a consolidação da democracia do país, sempre com sensibilidade e compreensão para as fragilidades humanas, disposição de estudo e investigação, conhecimento jurídico, de doutrina e jurisprudência, sólida cultura geral, paciência, sobriedade, e, sobretudo criatividade e elegância”, frisou a Conselheira da OAB/MS.

Ainda em seu discurso, Nancy destacou a ética na política. “Wilson Barbosa Martins foi um servo do seu país e do seu Estado. Serviu o próximo e nunca se serviu deles, como os atuais políticos”.

O discurso emocionou os presentes e a neta de Wilson Barbosa Martins, Fabiana Martins, que recebeu a homenagem e uma placa em comemoração ao centenário em nome dele, entregue por Nancy, pelo Presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche e pelo Presidente do Conselho Federal, Claudio Lamachia.

