Wildfire Brazil reúne mais de mil profissionais para discutir queimadas

Campo Grande (MS) – Profissionais de todas as nacionalidades ligados ao manejo do fogo e ao controle de incêndios florestais, participam, na Capital, da Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais – Wildfire, que teve início nesta segunda-feira (28).

Na abertura do evento, realizado com apoio do Governo do Estado, o secretário Jaime Verruck da Semagro, lembrou que há 4 anos, quando Mato Grosso do Sul, com apoio do Ministério do Meio Ambiente e o Ibama, foi escolhido para sediar o evento, não era possível imaginar que o Estado estaria atravessando um dos momentos mais críticos da sua história recente, no que trata das queimadas.

Na presença de mais de mil participantes de 40 países diferentes Jaime falou das dificuldades em se realizar o combate na mesma velocidade em que os focos vêm surgindo e a importância do encontro para troca de experiências e discussão sobre os trabalhos de prevenção.

Verruck afirmou que ao final do evento serão definidas diretrizes para uma política estadual de combate aos incêndios.

O principal evento da área sobre Incêndios Florestais que chega a sua 7ª edição trouxe para ser exibido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o que há de mais moderno para o setor. Dezesseis empresas, vindas de seis países diferentes estão exibindo produtos com tecnologia e inovação, e mais 120 selecionados estão programados para serem apresentados.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)