Wildfire Brazil: Mais de mil profissionais discutem queimadas em evento internacional

Centro de Convenções recebe mais de mil profissionais para discutir queimadas - Foto: Divulgação

Profissionais de todas as nacionalidades ligados ao manejo do fogo e ao controle de incêndios florestais, pesquisadores, gestores, brigadistas, bombeiros civis e militares discutem o que aconteceu e o futuro da área florestal no País

Durante a abertura técnica da Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais – Wildfire, que teve início nesta segunda-feira (28.10), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, e é realizada com apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), o secretário Jaime Verruck, titular da Semagro, lembrou que há 4 anos, quando Mato Grosso do Sul, com apoio do Ministério do Meio Ambiente e o Ibama, foi escolhido para sediar o evento, não era possível imaginar que o Estado estaria atravessando um dos momentos mais críticos da sua história recente, no que trata das queimadas.

Ao mesmo tempo em que falou do elevado número de focos de incêndios que o Estado contabilizou nos últimos meses e que consumiram mais de 1 milhão de hectares, o Secretario fez menção ao trabalho dos brigadistas que ajudaram a impedir perdas de vidas, um desastre ambiental e prejuízos econômicos ainda maiores.

Na presença de mais de mil participantes de 40 países diferentes Jaime falou das dificuldades em se realizar o combate na mesma velocidade em que os focos vêm surgindo e a importância do encontro para troca de experiências e discussão sobre os trabalhos de prevenção. “Para ganharmos eficiência, precisamos ter profissionais capacitados, equipamentos e discutir continuamente novos métodos. O momento é crítico, exige mudanças substanciais das questões climáticas no mundo inteiro e eu acredito que teremos grandes ganhos com as discussões propostas durante a programação deste tão importante evento”.

Secretário Jaime Verruck, na abertura técnica do evento

O principal evento da área sobre Incêndios Florestais que chega a sua 7ª edição trouxe para ser exibido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o que há de mais moderno para o setor. Dezesseis empresas, vindas de seis países diferentes, estão exibindo produtos com tecnologia e inovação, e mais 120 selecionados estão programados para serem apresentados.

Wildfire

A Conferência promove cooperação internacional e ajuda humanitária, consolidando a estratégia global para gerenciamento de incêndios e manejo do fogo tendo como tema “Frente a frente com o fogo em um mundo em mudanças: redução da vulnerabilidade das populações e dos ecossistemas por meio do Manejo Integrado do Fogo” e subtemas: Papel / Contribuição da Sociedade Civil no Manejo Integrado do Fogo (MIF); Conceito de Manejo Integrado do Fogo para Promoção e Estabilização de Ecossistemas Resilientes; Contribuição Manejo Integrado do Fogo para a Mitigação de Impactos Secundários; Avanços Tecnológicos na Prevenção e no Combate aos Incêndios Florestais; e Manejo Integrado do Fogo como elemento chave de Políticas de Gestão de Incêndios Florestais.

Com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o evento também abre espaço para que empresas, instituições de pesquisa e especialistas exponham novas tecnologias, produtos e métodos para manejo do fogo e controle de incêndios florestais.