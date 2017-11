WhatsApp sofre queda em nível mundial e se recupera uma hora depois

O serviço voltou a funcionar normalmente por volta de 7h15. - Divulgação

O WhatsApp ficou fora do ar em todo o mundo por mais de uma hora, provavelmente por causa de falhas técnidas do sistema, segundo especialistas consultados pela Agência Efe.

Esta "queda" do Whatsapp, que segundo o site DownDetector, começou por volta de 5h38 (horário de Brasília), "poderia estar associado a problemas técnicos mais que a um ataque ao serviço", segundo o analista de segurança informática, Deepak Daswani, já que, "quase não existiram problemas com ataques de hackers a esta plataforma".

No aplicativo, as mensagens enviadas apareciam com o símbolo do relógio e não eram recebidas pelos usuários, mas pouco depois o símbolo desaparecia e aparentemente estavam enviadas, mas seguiam sem ser recebidas pelos usuários.

O serviço voltou a funcionar normalmente por volta de 7h15.

A empresa ainda não se pronunciou a respeito nos seus perfis de redes sociais - Facebook e Twitter -, nem divulgou qualquer tipo de informação.