WhatsApp Business – Um novo aplicativo dedicado às pequenas empresas

Nesta semana foi liberada no Brasil, a versão do WhatsApp para micro e pequenas empresas: O WhatsApp Business.

A nova versão do aplicativo já estava em funcionamento para celulares Android na Indonésia, Itália, México, Reino Unido e Estados Unidos desde semana passada.

Sabe o que isso significa? Mais um meio para gerar interação entre o seu negócio e o consumidor.

Um comunicado do próprio aplicativo afirma que - “Mais de 80% dos pequenos negócios na Índia e no Brasil afirmam que o WhatsApp os ajuda a se comunicar com clientes”.

Somente no país, o aplicativo está presente na vida de mais de 100 milhões de usuários. Apesar da maioria utilizar a ferramenta para o uso pessoal, agora muitas empresas podem usufruir da sua praticidade para se relacionar com os clientes.

Na prática isso já acontece, mas com as novas ferramentas disponíveis no aplicativo exclusivo para empresas – o resultado pode ser maior e mensurado por negócios lucrativos e de baixo custo.

Foi incluída uma seção para estática básica, na qual futuramente, além dos dados de mensagens recebidas, enviadas e lidas, serão disponíveis informações mais detalhadas, porém esta ferramenta será pago.

O WhatsApp Business pode ser baixado gratuitamente através do Google Play, e permite ao usuário destacar a conta como um “perfil comercial”.

A grande sacada é que o aplicativo pode salvar algumas respostas rápidas para serem utilizadas em algumas situações especificas. Exemplo, quando um cliente faz o seu primeiro contato basta clicar em “Saudações” que ativa a resposta rápida “Seja bem-vindo! Posso ajuda-lo?”.

A interface deste novo aplicativo não sofreu alterações e possuem as mesmas abas para conversas, status e chamadas.

Desde que as mídias sociais surgiram incluímos dentro do nosso planejamento de comunicação, e é claro que o WhatsApp antes usado de uma forma mais

“pessoal”, deve ganhar destaque no âmbito comercial estimulando o investimento em publicidade.

A Elo Marketing vê com bons olhos esta nova ferramenta, pois dá oportunidade para as pequenas empresas profissionalizarem sua comunicação. Por se tratar de uma mídia pessoal e direta com o consumidor, sua estratégia tem que ser diferenciada e objetiva.

Para as agências de publicidade é de extrema importância entender a ferramenta e adaptá-la ao mercado regional, atividade que a Elo Marketing já está fazendo, por meio de uma equipe criativa e dedicada, exclusivamente para essa novidade.

Wilker Souza é gestor de marketing