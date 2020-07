WhatsApp apresenta falhas e assunto lidera debates na web

Os primeiros relatos de problemas começaram por volta das 16h45 (horário de Brasília) - (Foto: Reprodução)

O aplicativo de mensagens WhatsApp, que pertence ao Facebook, está apresentando falhas no fim da tarde desta terça-feira, 14. No Twitter, usuários de todo o mundo relatam problemas ao utilizar o aplicativo, que teria começado a falhar primeiro na versão para navegadores e depois no aplicativo para aparelhos de celular.

De acordo com a ferramenta Down Detector, os primeiros relatos de problemas no WhatsApp começaram por volta das 16h45 (horário de Brasília), e tem crescido desde então. No Twitter brasileiro, o nome do app de mensagens tornou-se rapidamente o assunto mais relevante, com milhares de usuários compartilhando seus problemas para enviar e receber mensagens.

Até às 17h40 a falha persistia, e o Facebook ainda não havia se pronunciado sobre as falhas no WhatsApp em seus canais oficiais.