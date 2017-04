Wesley Safadão corta cabelo para gravação de DVD nos Estados Unidos

Cantor tinha cabelo grande por conta de promessa de mãe e não cortava as madeixas desde os 14 anos de idade / Divulgação

O cantor cearense Wesley Safadão gravou neste final de semana seu quinto DVD, em Miami, nos Estados Unidos. Além de diversas faixas inéditas, o álbum apresentará uma outra novidade ao público: o novo cabelo de Safadão.

Conhecido pelas longas madeixas, que posteriormente passariam a ser usadas em um coque, o forrozeiro decidiu apostar agora em um corte curto. "Quando comecei a cantar, aos 14 anos, meu cabelo já estava comprido. Na época todos os cantores da região usavam os cabelos longos, era a moda e depois veio à fase do coque e foi ficando. Meu cabelo virou uma espécie de marca registrada. Quando o projeto de Miami começou eu sabia que estava entrando em uma nova etapa na minha vida e carreira, graças a Deus com tantas transformações chegou o momento da mudança", afirmou.

Os cabelos longos eram frutos de uma promessa feita pela mãe de Safadão quanto ele tinha apenas três anos de idade. Na época, ele teve uma grave pneumonia e dona Bill prometeu que só permitiria que ele cortasse os cabelos quando as madeixas chegassem aos ombros. Quando Wesley completou oito anos, a promessa foi paga na cidade de Canindé, no interior do Ceará.





A circulação das imagens do show fez o assunto se tornar um dos tópicos mais comentados do Twitter.

