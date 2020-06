Os participantes terão a oportunidade de conversar diretamente com especialistas da EB5 para Brasileiros e do CMB Regional Centers - (Foto: Divulgação/Assessoria)

Para informar, esclarecer todos os detalhes e tirar dúvidas sobre o programa de visto de investidor que dá direito ao Green Card americano, a EB5 para brasileiros em parceria com o CMB Regional Centers, estará realizando o WEBINAR VISTO EB5: Investir e Morar nos EUA com o Green card, evento online e gratuito que acontece no próximo dia 30 de junho, terça-feira, às 18 horas com inscrições já abertas. Confira aqui.

Neste evento serão tratados alguns dos aspectos mais relevantes do processo do Visto EB5:

- como investir e morar legalmente nos EUA com o Green card através do investimento mínimo de 900 mil dólares em projetos EB5;

- que setores e tipos de projetos EB5 são mais conservadores e seguros para cumprir com os requisitos da imigração e ter sucesso no processo imigratório;

- quais as etapas do processo: como começar, quanto tempo demora para receber o Green card, como é feita a devolução do investimento e outras perguntas importantes;

- o que mudou e quais são as novas regras do Visto de Investidor;

- como se preparar para a vida nos EUA.

Além disso os participantes terão a oportunidade de conversar diretamente com especialistas da EB5 para Brasileiros e do CMB Regional Centers, com experiência de mais de 20 anos no programa EB5.

Este evento também é muito interessante para assessores de investimentos, family offices, gestores financeiros, escritórios jurídicos, contábeis e tributários entre outros profissionais que atuam no assessoramento direto à empresas e famílias, pois nele encontraram informações atualizadas que podem ser de interesse de seus clientes, potenciais investidores qualificados.

Para participar deste evento basta realizar a inscrição prévia no site ou diretamente neste link: https://bit.ly/3fJdUlv

Mais info: (11) 9 94414011

Quem são as palestrantes

Lylian Loureiro, Immigration Advisor na EB5 para Brasileiros, especialista em vistos de imigração através de investimentos, que trabalhar nesta área desde 2013. Lylian já ajudou famílias brasileiras a se mudarem para os EUA de uma forma mais efetiva através do Visto EB5. Ela assessora em projetos mais conservadores para atingir todos os objetivos dos clientes e faz um acompanhamento integral durante todo o processo, desde a escolha do veículo de investimento até o relacionamento com os profissionais necessários: advogados de imigração americanos, assessores tributários, tradutores, corretores de câmbio entre outros.

Gisele Goodwin atua como Gerente Sênior de Relações com o Investidor há 6 anos, trabalhando na equipe da América Latina e liderando o mercado brasileiro no CMB Regional Centers. Gisele atende clientes brasileiros e de vários outros países que desejam realizar um investimento com a finalidade da obtenção do visto EB-5. O CMB Regional Centers é um dos mais antigos e experientes centros regionais, com mais de 20 anos de experiência no mercado, com investidores que já passaram e concluíram todas as etapas do processo, até chegar na etapa final, recebendo o green card definitivo e a devolução do investimento.