Vou me encontrar amanhã com vice-premiê da China na Casa Branca, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, informou por meio de sua conta no Twitter que irá se encontrar amanhã com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He na Casa Branca.

"Grande dia de negociações com a China. Eles querem fazer um acordo, mas eu quero? Encontro-me com o vice-primeiro-ministro amanhã na Casa Branca", disse Trump.

O comentário ocorre após circular no mercado rumores de que a delegação chinesa estaria planejando voltar para seu país ainda hoje, diante das dificuldades de negociação entre as partes.