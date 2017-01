Voo da Eurowings faz pouso de emergência no Kuwait após ameaça de bomba

Um avião da companhia aérea alemã Eurowings que partiu de Omã teve que fazer um pouco de emergência na cidade de Kuwait neste domingo após uma ameaça de bomba, mas nenhum explosivo foi encontrado a bordo, de acordo com autoridades.

O avião que saiu de Salalah, em Omã, em direção a cidade de Colônia, na Alemanha, era o voo de número EW117 da Eurowings, um Airbus A330-203.

A agência de notícias estatal Kuna do Kuwait disse que 297 pessoas que estavam a bordo foram

Retirados e não houve feridos. O piloto o avião disse que ele recebeu um pedido de pouso de emergência na cidade do Kuwait.

Segundo Mansour al-Hashemi, porta-voz da autoridade de aviação civil do Kuwait, "as investigações iniciais confirmaram que o avião não tinha nenhum tipo de explosivos", informou a agência. A Eurowings disse que havia 287 passageiros e 10 membros da tripulação a bordo do voo.

De acordo com um comunicado da Eurowings, o avião foi desviado para o Kuwait por razões de segurança, mas sem explicar como começaram os relatos de bomba no local. A Eurowings é uma subsidiária da companhia aérea alemã Lufthansa e começou a oferecer voos diretos de Colônia a Salalah em Outubro. Fonte: Associated Press

