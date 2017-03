Volta do feriado de carnaval é tranquila nas estradas paulistas

O movimento de retorno dos moradores da cidade de São Paulo neste feriado prolongado de carnaval é tranquilo nas estradas paulistas, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. A única rodovia que apresenta lentidão é a Imigrantes, para quem retorna da Baixada Santista para a capita.

O Sistema Anchieta/Imigrantes (SAI) registra oito quilômetros de lentidão na Imigrantes, segundo a concessionária Ecovias. Mas, a maioria dos veículos que desceram a Serra do mar já retornou. Da zero hora da última quinta-feira até as 9h de hoje, 404 mil veículos passaram rumo à capital. Neste mesmo período, 474 mil veículos seguiram a caminho das praias.

Pelo corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, que liga a capital ao Vale do Paraíba e ao litoral norte, o tráfego de veículos é normal. Segundo a Ecopistas, entre as 7h45 e as 8h45, 7,3 mil veículos passaram por este corredor no sentido da capital. A previsão para todo o feriado era a de receber entre 1,1 e 1,3 milhão de veículos, nos dois sentidos.

Na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de janeiro, o movimento é tranquilo e abaixo do esperado pela concessionária Nova Dutra. A companhia deve divulgar um balanço da operação especial de carnaval amanhã (2).

Interior

De acordo com balanço parcial da AutoBan, concessionária que administra o Sistema Anhanguera/Bandeirantes, na ligação entre a capital e o interior com acesso à região de Campinas e de Ribeirão Preto, da zero hora da última sexta-feira (24) até às 07h30 de hoje (1), circularam por essas rodovias 793 mil veículos tanto em direção à São Paulo quanto no caminho oposto.

Esse volume ficou abaixo do esperado que era de 950 mil veículos. Neste período, foram registrados 111 acidentes, 63 feridos e uma morte. A concessionária prevê que entre as 10h de hoje (1º) e as 19h, o movimento deva ficar mais intenso, com a volta dos que puderam esticar mais a folga prolongada.

O motoristas também encontram as pistas livres na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte, segundo informa a concessionária Autopista.

