Volta às aulas: escolha da mochila deve ser feita com olhar atento

Na Sestini do Shopping Campo Grande, há vários modelos disponíveis - Foto: Divulgação/Assessoria

Com a volta às aulas se aproximando, a missão da vez é comprar o material escolar. E uma das escolhas mais importantes neste momento é a compra da mochila. Afinal de contas, é ela quem vai acompanhar todo o ano letivo com o aluno e, com um olhar atento, pode ser um verdadeiro investimento para os próximos anos.

Escolher a mochila errada pode trazer variados tipos de problemas: dores nas costas, nas regiões lombar, cervical e/ou dorsal e ainda, causar deformidades na coluna, como a escoliose. Além disso, usar uma mochila pesada e desconfortável pode causar até dores de cabeça severas de origem tensional, que podem atrapalhar, inclusive, no desempenho escolar.

Por isso, a preocupação número um deve estar na saúde e no bem-estar. Dessa forma, o primeiro passo é observar a idade e o peso da criança. Segundo a ortopedista pediátrica Marina Juliana de Figueiredo, crianças pequenas que estão no berçário ou na educação infantil devem usar mochilas pequenas de 10 a 15 litros. "Se forem de alça, precisam ser as menores, com a alça levantada ao máximo para que não ultrapassem a altura dos ombros e a criança possa carregar sozinha", explica.

Quanto ao peso ideal a regra é bem simples: a mochila carregada não deve ultrapassar 10% do peso da criança, se for de alça, e 15% se for de rodinha. As mochilas com rodinhas, aliás, são as principais recomendações não para os pequenos, como normalmente se vê, mas sim para os maiores, principalmente para aqueles que carregam mais material e livros.

Para quem não curte o modelo e prefere usar a mochila nas costas, a recomendação é que as alças sejam acolchoadas, não importa a idade. "A mochila deve ter a altura da distância dos ombros até a cintura, caso contrário, sobrecarrega a coluna e ainda atrapalha o andar, pois fica batendo nas nádegas", pontua.

Modelos

Com esses aspectos observados, vale a pena escolher o modelo que melhor atenda as necessidades da pessoa. As opções são variadas: com mais ou menos divisórias, com proteção para carregar o notebook, com ou sem bolsos aparentes, e por aí vai.

Na Imaginarium, por exemplo, é possível encontrar modelos descolados para quem quer chamar a atenção por onde passar. As alternativas vão desde as da franquia Harry Potter, até a estampas modernas, com tons pastel, neons e estampas divertidas e diferentes. Já na Le Postiche a palavra de ordem é a variedade. Lá estão disponíveis modelos desde para quem está indo pela primeira vez à escola até para quem prefere a praticidade das mochilas para ir ao trabalho.

A loja da Kipling, por sua vez, é o lugar ideal para quem procura mochilas em cores vibrantes. Os materiais da marca são leves e muito resistentes, feitas de crinkled nylon. Para quem gosta de combinar, a loja também tem opções de estojos escolares. E para aqueles que curtem uma pegada esportiva, certamente encontrarão um prato cheio na Centauro, com marcas mundialmente conhecidas como Nike, Puma e Adidas.

Essas lojas fazem parte do Shopping Campo Grande, onde é possível de maneira prática e confortável comprar praticamente toda a lista de materiais escolares. Há, ainda, lojas como Sestini, Inovathi, a Leitura, Americanas, Riachuelo e Magnólia, com opções de mochilas e bolsas e itens como cadernos, canetas, lápis, agendas, borrachas, corretivos, entre outros produtos de papelaria.