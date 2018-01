Volta às aulas com a Galinha Pintadinha

As Etiquetas Termocolantes para Roupas e Uniformes Galinha Pintadinha (TagLab) são perfeitas para identificação personalizada. - Divulgação

Com tantos itens na lista de materiais escolares para o novo ano letivo que se inicia é importante se planejar quanto antes para fazer suas compras antes da volta às aulas, seja para economizar ou apenas para renovar alguns artigos já usados. Para animar mais ainda as crianças nesse primeiro semestre de 2018, que tal conhecer os novos produtos estampados com os queridos personagens da Galinha Pintadinha e sua turma? Confira:

A Mochila Escolar de Rodinhas da Galinha Pintadinha Mini (Maxtoy Diplomata) é formada por um kit que contém uma mochila e uma lancheira com texturas em 3D, confeccionadas em material emborrachado certificado pelo Inmetro. Esse produto possui puxador e rodas de para auxiliar na subida de escadas/calçadas e também pode ser encontrado em uma versão mais simples, com alças reguláveis para as costas. Ambas são leves, impermeáveis, fáceis de limpar e de alta resistência. Preço sugerido: R$ 209,99 (rodinha) e R$ 154,99 (costas).

Estampada com os personagens da turma da Popó, a Mochila de Costas da Galinha Pintadinha (Xeryus Kids) possui alças reguláveis, pendurador e fecho por zíper. Fácil de carregar, com várias repartições para melhor acomodação e organização de todo material escolar do seu filho(a). Suas medidas são 23x33x15cm. Preço sugerido: R$ 159,90 (costas).

Por ser resistente, o Caderno Brochurão Capa Dura da Galinha Pintadinha Mini (Foroni) poderá ser usado durante todo ano escolar. Com 96 folhas, vem em diversas imagens dos personagens que moram no galinheiro mais famoso do Brasil. Preço sugerido: R$ 16,10 (cada).

Dar asas à imaginação e soltar a criatividade dos baixinhos ficou ainda mais fácil com o Caderno Espiral Cartografia e Desenho Sem Seda Capa Dura da Galinha Pintadinha Mini (Foroni), que possui 96 folhas, e também com o Caderno Brochura Desenho da Galinha Pintadinha Mini, com 40 páginas. Tamanho 275x200mm. Preço sugerido: R$ 19,90 (espiral) ou R$ 8,90 (brochura).

Complementar as outras sugestões desse novo roteiro de produtos da Popó de volta às aulas, o Estojo de Pintura da Galinha Pintadinha (MultiKids) vem recheado de canetinhas coloridas, conjunto de lápis de cor e gizes de cera para a alegria da garotada. Preço sugerido: R$ 39,90.

As Etiquetas Termocolantes para Roupas e Uniformes Galinha Pintadinha (TagLab) são perfeitas para identificação personalizada. À prova d'água, superaderentes e podendo ser aplicadas em praticamente qualquer tecido essa é uma forma prática e bonita de diferenciar os uniformes dos pequenos. Contém 40 unidades com 45x12mm. Preço sugerido: R$ 67,90.

A Cartilha de Alfabetização da Galinha Pintadinha (Editora Rideel), da coleção Bicho Esperto, é outra grande aliada na fase do letramento. Com situações cotidianas, o livro apresenta a Língua Portuguesa, Matemática e Artes com atividades lúdicas para desenvolver a coordenação motora e auxiliar na aprendizagem da leitura e da escrita. Preço sugerido: R$ 19,90.

Sobre a Galinha Pintadinha:

Fenômeno na internet, a Galinha Pintadinha é um dos personagens infantis mais queridos do mundo. Presente desde os primeiros momentos da vida dos pequenos, hoje ela é considerada como o "primeiro personagem do bebê", sendo uma das marcas mais fortes junto ao público da chamada primeira idade (de zero a seis anos), com 100% de aprovação das próprias as crianças, mamães e papais. Surgida de um vídeo publicado no YouTube em dezembro de 2006, esse projeto musical criado por Juliano Prado e Marcos Luporini, em Campinas (SP), viralizou-se rapidamente na rede. Depois disso, toda trajetória de sucesso da Popó está registrada em recordes de visualizações e grandes parcerias: mais de 2,5 milhões de DVDs vendidos, centenas de produtos oficiais licenciados e mais de 14 bilhões de views – somando números dos canais em português e internacionais (em espanhol, inglês norte-americano, inglês britânico, italiano, francês e japonês). Além de estar disponível nas principais plataformas de vídeo por streaming, hoje a personagem conta também com a versão a Galinha Pintadinha Mini, com historinhas, atividades educativas e novos conteúdos musicais. Para mais informações sobre a Galinha Pintadinha, acesse www.galinhapintadinha.com.br