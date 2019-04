Volodymyr Zelenskiy é apontado como novo presidente da Ucrânia

O comediante e ator Vladimir Zelenski deverá ser o novo presidente da Ucrânia, indicam pesquisas de boca de urna divulgadas hoje (21), após o segundo turno da eleição. De acordo com as pesquisas, Zelenskiy deverá conseguir 73% dos votos e tornar-se o líder de um dos países mais pobres da Europa, com 45 milhões de habitantes. O presidente em exercício, Petro Poroshenko, já assumiu a derrota.



No primeiro turno, o candidato, que não tem qualquer experiência na política, já tinha ultrapassado o atual presidente.



“Enquanto não sou formalmente presidente, como cidadão da Ucrânia, posso dizer a todos os países pós união Soviética: “Olhem para nós. Tudo é possível”, disse Zelensky aos seus apoiadores.



*Com informações da RTP (emissora pública de televisão de Portugal)