Volkswagen coloca 3,6 mil funcionários da fábrica de Taubaté em férias coletivas

Trabalhadores da fábrica da Volkswagen em Taubaté (SP) entram em férias coletivas a partir desta terça-feira (18). De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, a medida atinge 3 ,6 mil funcionários da unidade. A Volkswagen informou que a medida tem como objetivo adequar o volume de produção à demanda do mercado.

Essa é a primeira vez no ano que o mecanismo de férias coletivas é adotado na unidade. A maior parte dos trabalhadores deve voltar ao trabalho no dia 2 de maio. Um outro grupo de 260 funcionários deve retornar à fábrica somente no dia 8 de maio, segundo o sindicato.

Com as férias coletivas, a produção de veículos vai ser suspensa na unidade, conforme apurou a reportagem. A retomada só deve acontecer a partir do dia 2 de maio, após o feriado do Dia do Trabalho.

A montadora emprega cerca de 4,5 mil trabalhadores em Taubaté e produz os modelos Up!, Gol e Voyage na unidade.

Veja Também

Comentários