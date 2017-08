Campo Grande (MS) – Hoje você vai conhecer o segundo vídeo da série Você Sabia. Esta série faz parte da campanha educativa, do Governo do Estado que vai disponibilizar vídeos com temas variados para a população ter mais informação sobre programas e projetos executados pela gestão do governador Reinaldo Azambuja. Confira este que trata sobre o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

Confira também o primeiro vídeo da série sobre Escola Integral.

