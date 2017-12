'Você brocha', 'Você morre': cigarros terão alertas mais fortes

Até maio, as embalagens dos cigarros vendidos em todo o País terão advertências ainda mais diretas sobre os males causados pelo tabaco: "Você brocha", "Você adoece", "Você envelhece", "Você enfarta" e "Você morre". É o que determina resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicada nesta sexta-feira, 15.

São nove imagens de advertência padrão, na parte posterior das embalagens, e um maior destaque para as mensagens de proibição de venda para menores de 18 anos. Também foi adotado um fundo amarelo, que torna ainda mais chamativas as imagens. Da advertência lateral, passa a constar "Perigo: produto tóxico" e a relação das doenças causadas pelo seu uso, afetando até as pessoas no entorno.

Os temas escolhidos são câncer de boca, cegueira, envelhecimento, fumante passivo, impotência sexual, enfarte, trombose e gangrena morte e parto prematuro. A norma é válida para todos os produtos fumígenos derivados do tabaco, tais como: cigarros, cigarrilhas, charutos, fumos de cachimbo, fumos de narguilé, rapé, entre outros. As mudanças entrarão em vigor em 25 de maio de 2018, mas as empresas que já quiserem poderão se adequar antes deste prazo.

Após a referida data, as embalagens que não estiverem de acordo com a nova resolução não poderão ser produzidas, distribuídas, expostas à venda ou comercializadas. Também deverão ser recolhidas pela empresa detentora do registro.