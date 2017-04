Será realizado em Campo Grande, no dia 9 de abril, um dia de “Vivências e práticas para manter o equilíbrio em momentos difíceis”. O objetivo desta atividade é tornar acessível práticas e atividades especiais, incluindo práticas de yoga, exercícios respiratórios, relaxamento e alimentação sutil, de modo a reduzira ansiedade e controlar a depressão tão comuns nos dias de hoje.

As atividades serão interativas e com troca de experiências em um local agradável, em contato com a natureza,bem no centro de Campo Grande.

O facilitador será o monge Acarya Jinanananda Avadhuta que realizou sua formação como Acarya Avadhuta e professor de Yoga com o mestre indiano Shrii Shrii Anandamurti. Atuou, durante 11 anos,em vários países do sudeste asiático, tais como Índia, Indonésia, Tailândia e Filipinas. Trabalha no Brasil desde 1999 com desenvolvimento social e espiritual a partir dos princípios do Yoga levados a pessoas de vários países, em todos os continentes, pelos monges e monjas da Organização Espiritual Ananda Marga, fundada por seu mestre.

A organização desta atividade é composta por voluntários que têm interesse em tornar acessível, ao maior número de pessoas, práticas e vivências que possam melhorar a qualidade de vida dos campo-grandenses e de municípios ao redor a um baixo custo. As atividades ocorrerão no dia 09 de abril de 2017 (domingo), das 08:00 às 17:30, no instituto Missionário São José, rua Dr. Artur Jorge, 1762, Campo Grande/MS.

Para maiores informações e inscrições pelo telefone (67) 99664-9669.

