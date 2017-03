Vitória do partido de Mark Rutte na Holanda causa alívio na Europa

O Partido Popular Liberal e Democrata do primeiro-ministro Mark Rutte ganhou as eleições parlamentares na Holanda, que definirão o chefe do governo, segundo resultados preliminares. Em segundo lugar ficou o candidato de ultradireita Geert Wilders, do Partido pela Liberdade, de acordo com os números apurados até a madrugada de hoje (16).



A vitória de Rutte foi bem recebida pela União Europeia (UE), que manifestava preocupação com a possibilidade de uma vitória de Wilders, que propõe que a Holanda abandone o bloco e sua moeda comum, o euro.

Após o referendo que aprovou o brexit (saída da UE) no Reino Unido e a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, no ano passado, as eleições na Holanda eram consideradas um termômetro da força do populismo no continente, antes das eleições deste ano na França e Alemanha.



Milhões de holandeses compareceram aos centros de votação, levando a participação nas eleições a nível recorde no país, um dos fundadores da União Europeia.



*Com informações da Agência Telam, da Argentina

