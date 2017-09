Vítimas esquartejadas no RS são duas crianças, afirma polícia

A Polícia Civil de Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos, afirmou na manhã desta quinta-feira, 7, que os restos mortais encontrados dentro de uma sacola plástica e duas caixas de papelão são de duas crianças.

"O Instituto Geral de Perícias (IGP) nos passou por telefone, informalmente, que se tratam de duas crianças, um menino e uma menina com idade aproximada de 8 a 12 anos", adiantou o delegado. Inicialmente, a polícia afirmou que se tratava de uma criança e uma mulher. Partes dos corpos foram encontrados à beira de uma estrada do município por um catador de lixo na última terça-feira, 5.

As impressões digitais dos cadáveres foram tiradas. No entanto, técnicos do IGP não encontraram em seus registros as impressões com as mesmas características das vítimas, o que leva a crer que as supostas crianças poderiam ser de outro Estado. Outra hipótese apresentada pelo delegado de Novo Hamburgo, Rogério Baggio Berbcz, é de que as crianças não teriam o Registro Geral (RG).

O que chamou a atenção da Polícia Civil, durante as investigações, foram as duas caixas de papelão nas quais estavam os restos mortais. "Nas caixas de papelão há uma marca de sabão em pó que não é comercializada aqui no RS. Esta marca de sabão é comercializada em Pernambuco e não é revendida aqui no Sul do Brasil", apontou o delegado Rogério Baggio.

A polícia tenta agora montar o quebra-cabeça e elucidar o crime. Para isso, o delegado solicitará o apoio da Polícia Federal que irá ajudar a procurar por crianças com características semelhantes que tenham desaparecido nas últimas semanas. Qualquer informação que possa ajudar a polícia neste caso deve ser passada pelo celular/whatsapp (51) 9-8416-8902.

