Vítimas de latrocínios, homicídios e estupro crescem no mês de janeiro em SP

Em janeiro, o número de vítimas de homicídios, latrocínios e estupro cresceu no estado de São Paulo. Em coletiva concedida na tarde de hoje (24), o secretário de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, disse que os índices de criminalidade vem aumentando no país, o que, segundo ele, pode ser consequência da crise econômica.

“O crescimento da criminalidade no Brasil deu-se de forma absolutamente diferente daqui [de São Paulo]. O aumento de crimes patrimoniais, ao longo do ano passado inteiro, foi de 5,1%, e alguns estados tiveram aumento de 24%. É um fenômeno que está acontecendo, o agravamento da crise econômica leva a esse tipo de coisa. É uma das explicações que podemos observar. Mas São Paulo continua com os melhores indicadores criminais do país, mesmo tendo esse agravamento”, disse.

Em janeiro, o total de casos de homicídios caiu 4,42% em todo o estado na comparação anual, passando de 294 para 281 casos. No entanto, o número de vítimas [cada caso pode ter mais de uma vítima] cresceu, chegando a 310, três mortes a mais que na relação com janeiro do ano passado.

Já o número de estupros aumentou 13,29% em janeiro, passando de 790 para 895 ocorrências, sendo 105 a mais. O interior do estado foi responsável por 533 casos do total registrado em janeiro.

O número de casos de latrocínios, ou roubo seguido de morte, tiveram um aumento expressivo em janeiro, em São Paulo, com crescimento de 44,44%, passando de 27 ocorrências em janeiro do ano passado para 39 este ano. O número de vítimas de latrocínios também cresceu, passando de 28 para 40.

Também houve aumento no número de roubos em geral, que passaram de 25.640 registros no ano passado para 26.469 em janeiro deste ano.

Por outro lado, o número de roubos de veículos caiu 8,98% no estado, com o registro de 5.897 ocorrências, o menor número desde janeiro de 2011. Os furtos de veículos também caíram, passando de 8.955 ocorrências em janeiro de 2016 para 8.453 este ano.

