Vítimas da queda de avião em Sorocaba são identificadas

A polícia identificou as duas pessoas que morreram no acidente com um avião de pequeno porte, que caiu ontem (31), por volta das 14h50 no bairro Jardim Novo Horizonte, em Sorocaba, interior paulista. São elas são Milton José Cardille, 56 anos, que pilotava o avião, e Jumara Nogueira Vieira, de 32 anos. O acidente ocorreu em uma zona de vegetação próxima de casas, mas nenhuma foi atingida pelo avião.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que se tratava de um bimotor modelo PA42 do fabricante Piper Aircraft. A documentação da aeronave estava regularizada e as causas do acidente serão investigadas. O avião saiu de Manaus e seguia para Barra do Garças (MT).

