Vítima fica presa entre ferragens após queda de passarela na Avenida Brasil

Bombeiros dos quartéis de Irajá e Parada de Lucas atendiam, por volta das 15h30 de hoje (24), uma pessoa que ficou presa às ferragens com a queda de uma passarela da Avenida Brasil sobre um caminhão, na zona norte do Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros ainda não divulgou informações sobre a identificação da vítima do acidente, ocorrido por volta das 14h20. O trânsito na via expressa está totalmente interditado, causando congestionamento na região.

O Centro de Operações da prefeitura do Rio decretou estágio de atenção, devido a esse incidente e à interrupção do tráfego na Linha Amarela, causada por uma ocorrência policial.

Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) trabalham desviando o trânsito na Avenida Brasil. No sentido centro, a opção é a Avenida Meriti. No fluxo oposto, as alternativas são a Rodovia Washington Luiz e a Linha Vermelha.

A saída da Linha Amarela para o sentido zona oeste da Avenida Brasil também está interditada. Os veículos estão sendo encaminhados para a Linha Vermelha.

Por causa do fechamento total da Avenida Brasil, foi autorizado o tráfego de caminhões na Linha Vermelha, onde normalmente é proibido.