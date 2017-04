Vítima da chacina do Jaçanã permanece em estado grave no hospital

Três vítimas feridas por arma de fogo nas chacinas ocorridas no Jaçanã, zona norte da capital paulista, e no Grajaú, zona sul, continuam internadas. Os crimes ocorreram entre a noite de terça-feira (4) e a madrugada de ontem (5).

Um homem de 28 anos, que foi levado para o Hospital do Mandaqui, após ser baleado no Jaçanã, permanece em estado grave desde ontem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), segundo a Secretaria de Saúde do estado.

Outro ferido, levado para o Hospital Municipal do Jaçanã (São Luiz Gonzaga) continua na unidade, mas seu estado de saúde não foi informado pela Secretaria de Saúde do município. O jovem de 21 anos que estava no Hospital Geral de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, recebeu alta ontem (5).

Baleado na mão na chacina do Grajaú, o jovem ferido que foi levado para o Hospital Campo Limpo continuava internado no início da tarde de hoje. Responsável pela unidade, a secretaria municipal de Saúde também não informou seu estado de saúde.

Investigações

O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está investigando as duas chacinas e identificou que os calibres das cápsulas apreendidas no local dos crimes, na zona norte e na zona sul, são diferentes. No Jaçanã, foram apreendidas cápsulas de calibre 45. No Grajaú, cápsulas de calibre 380 e 9 mm foram recolhidas para perícia.

Em entrevista à Rede Globo ontem, o secretário de Segurança Pública, Mágino Alves, disse que foram usadas armas diferentes. “Com certeza não são os mesmos autores, porque aconteceram em um momento muito próximo entre um caso e outro, mas o envolvimento de um mesmo grupo criminoso tem que ser investigado”.

A Agência Brasil solicitou entrevista com o secretário, mas não houve retorno até a conclusão da reportagem.

