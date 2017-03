Visitas domiciliares do programa Criança Feliz começam em abril

As visitas domiciliares do Programa Criança Feliz devem começar até o final de abril. A informação foi dada pelo ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, durante o lançamento, hoje (13) do programa no Rio de Janeiro, em cerimônia no Palácio Guanabara, sede do governo estadual.

De acordo com o ministro, 2.690 municípios e praticamente todos os estados já aderiram ao programa “então a gente vai começar já muito além do que a gente esperava”. “Teve a capacitação dos multiplicadores e agora vai ter a capacitação dos visitadores municipais. Até o final de abril a gente quer ter as visitas domiciliares em um número bem elevado”.

Segundo Terra, o objetivo é chegar a 4 milhões de crianças atendidas ao final de 2018, com cada visitador responsável por 30 famílias. O trabalho terá acompanhamento semanal de grávidas e crianças até 3 anos de idade que recebem o Bolsa Família. Nos casos de crianças com deficiência e os que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o acompanhamento se estenderá até os 6 anos.

Falando para uma plateia de prefeitos, o ministro garantiu que os municípios não terão custo nenhum, mas serão responsáveis por fazer a gestão do programa e contratação dos visitadores, que receberão salário de R$ 1.650. “Vamos repassar fundo a fundo e a prefeitura contrata. Se a prefeitura tiver qualquer dificuldade, vamos fazer parceria com o Sistema S também para fazer a contratação, que tem bastante capilaridade”.

Terra, que é médico, fez uma longa exposição sobre a importância dos estímulos e cuidados, desde o útero até os 3 anos, para o desenvolvimento neurológico e social da criança por toda a vida. “A formação inicial define tudo, nós definimos tudo que a criança vai ser, as competências, a inteligência dela, nos primeiros dois anos de vida, não é depois”, disse o ministro, falando sobre conexões neurais e formação do cérebro.

“É um programa que se baseia nos últimos conhecimentos científicos que têm na área da primeira infância. Muita gente acha que primeira infância é só trocar fralda, dar comida, amamentar, colocar na escolinha, que o papel da família é só esse e a criança tem condições de se desenvolver sozinha. A primeira infância é muito mais do que isso, o impacto que ela tem na vida daquela criança e no futuro daquela família e de toda a sociedade é imensurável”.

O secretário de estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Assistência Social e Direitos Humanos, Pedro Fernandes, explicou que o governo estadual terá o papel de fomentador no programa, fazendo a ligação com as prefeituras e a fiscalização. De acordo com ele, até o momento 54 municípios fluminenses já aderiram.

“Foi uma troca muito grande de prefeitos, então para muitos é uma novidade. A falta de informação foi o nosso maior dificultador nesse processo, mas estamos buscando, tentando romper a barreira do medo. As prefeituras ficam com medo de assumir compromisso, principalmente com custo de pessoal, e depois não ter o repasse e as prefeituras terem que arcar com isso. Com essa garantia de repasse fundo a fundo a gente vai trabalhar para dar um pouco mais de tranquilidade para os prefeitos aderirem ao projeto sem esse risco”, disse.

Crise no estado

Em conversa com a imprensa depois da cerimônia, o governador Luiz Fernando Pezão disse que fará o pagamento integral dos salários dos servidores das áreas de segurança e educação amanhã e que pretende antecipar o pagamento da última parcela de janeiro das outras categorias para esta semana. A previsão inicial era de os vencimentos de janeiro serem quitados no dia 22.

Ele disse que já fez toda a economia que era possível e que não aumentou despesa. “Já cortamos no osso. Vimos que o Brasil voltou à arrecadação de 2011, nós já estamos com o custeio de 2010, não tenho mais aonde cortar”.

Sobre o projeto de recuperação fiscal do estado, em análise na Câmara dos Deputados, o governador disse que o presidente da casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se comprometeu a acelerar o processo, com uma previsão de duas semanas para tramitar na Câmara.

“Eu acho que é um tempo muito rápido até para se votar na Câmara Federal. O presidente Rodrigo Maia não vai passar nem pelas comissões, vai direto para o plenário, para fazer as emendas direto no plenário, ele assumiu esse compromisso. Quem já aguentou até agora, aguenta mais alguns meses esperar essa tramitação”.

Pezão também informou que já enviou para o Tribunal de Contas do Estado o edital da securitização da dívida pública e vai lançar o edital da venda da gestão da folha de pagamento, que devem render, juntos, R$3,5 bilhões. A previsão é fazer a venda até maio. Segundo o governador, está em negociação, ainda, rever o bloqueio das contas do estado pelo governo federal.

“Conversei hoje com o presidente Michel Temer para ver com o ministro Henrique MeireLles, acelerar um pedido que eu fiz à AGU [Advocacia-Geral da União], de ao invés de bloquear 100%, bloquear 50% para nós sobrevivermos até aprovar o projeto”.

Sobre a Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae), que teve a privatização sancionada na semana passada, Pezão disse que a venda dela representa muitas possibilidades para o estado. “Temos seis meses para modular essa venda das ações. Mas ela garante também um acordo com o governo federal de R$ 62 bilhões, representa três anos sem pagar a dívida, três anos sem arresto”, disse.

