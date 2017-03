Visitação ao Parque do Caparaó está restrita por causa de febre amarela

A visitação ao Parque Nacional do Caparaó, localizado na divisa dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, ficará restrita somente às pessoas que apresentarem comprovante de vacinação contra febre amarela durante o período que durar o atual surto da doença. A decisão é do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e está publicada na edição desta quarta-feira, dia 1º, do Diário Oficial da União (DOU).

O parque, localizado na Serra do Caparaó, é um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil. O local abriga o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude. A visitação no parque foi suspensa no início de fevereiro, por causa do surto de febre amarela na região, mas voltou a ser permitida - com a restrição - no último fim de semana (dias 25 e 26 de fevereiro.

