Visita de Merkel a Trump foi reagendada para 6ª por causa do mau tempo

A visita à Casa Branca da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, foi reagendada para a próxima sexta-feira, 17, confirmou hoje o porta-voz da presidência dos Estados Unidos, Sean Spicer.

A visita foi adiada por causa do alerta de nevasca feito pelo serviço meteorológico norte-americano nos próximos dias, que deve afetar toda a região nordeste do país.

Em coletiva com membros da imprensa, Spicer também anunciou que o vice-príncipe da Arábia Saudita vai se encontrar com Trump na quinta-feira, mas negou que o presidente já tenha agendado um encontro com sua contraparte chinesa, Xi Jinping, para abril, como noticiaram alguns veículos norte-americanos.

O porta-voz também anunciou que o republicano fará a primeira reunião de gabinete com toda sua equipe nesta semana. Nas últimas semanas, o Trump vinha reclamando que o partido Democrata agia para prejudicar seu governo atrasando a aprovação de nomeados pelo governo. (Marcelo Osakabe)

