Visit MS entra na sua segunda fase divulgando turismo estadual de forma segmentada

Campo Grande (MS) – O foco do Programa Visit MS, nesta segunda fase, serão os grupos como terceira idade, casais, jovens família, além do birdwatching, pesca e negócios e eventos. Serão publicados anúncios em revistas especializadas e peças da campanha serão apresentadas na plotagem do estande de Mato Grosso do Sul, na feira WTM Latin America (Word Travel Market Latin America), que acontece de 02 a 04 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur-MS, está participando da Feira e conta o que prevê esta segunda fase do programa.

Outra importante ação é a capacitação do trade internacional que será feita pela Fundação de Turismo de MS, aproveitando a presença de hosted byers de várias partes do mundo.

A grande atração do estande do Mato Grosso do Sul será o Virtual Experience, onde os participantes poderão conhecer alguns atrativos de Mato Grosso do Sul na forma de realidade virtual, além de degustar o tradicional sobá.

A WTM é uma das principais feiras do setor de viagens e turismo, e tem por finalidade criar oportunidades pessoais e de negócios.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)