Visando melhoria e simplificação, SAD promove encontro para remodelar processos patrimoniais

Campo Grande (MS) – Para marcar o início do processo de remodelagem de processos do patrimônio, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) reuniu nesta terça-feira (22.8), no auditório do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), cerca de 150 servidores que atuam na gestão patrimonial do Estado.

Durante o encontro, foram apresentados dados estratégicos, com foco na necessidade de atender as exigências impostas pelas novas regras contábeis de convergência aos padrões internacionais e nos desafios que terão que ser enfrentados para vigência do novo formato. Entre eles, a realização de inventário físico de bens móveis, regularização dos registros das construções junto aos cartórios, e um conjunto de medidas que deverão ser adotadas com vistas na reavaliação que atualizará os preços que estão no inventário do Estado para valores de mercado.

De acordo com a Assessoria de Gestão Estratégica e Desburocratização (Asged), a remodelagem de processos de patrimônio visa à melhoria e simplificação das atividades referentes à gestão de bens móveis e imóveis do Estado.

Promovido pela Superintendência de Patrimônio e Transporte (Supat) o encontro reuniu servidores que irão participar diretamente do processo de modernização, entre eles, contadores, servidores da Auditoria Geral do Estado (AGE), Superintendência de Contabilidade Geral do Estado (SCGE) e Superintendência de Gestão da Informação (SGI).

Capacitação

No mês de setembro, a Fundação Escola de Governo (Escolagov) irá oferecer capacitação da gestão compartilhada do patrimônio imobiliário para os servidores que integram a Rede de Patrimônio Imobiliário do Estado (Repati).

Mireli Obando, Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella

Veja Também

Comentários