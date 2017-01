Visagismo e sobrancelhas: por que os dois têm relação?

Respeitar os traços, as curvas e as cores das suas sobrancelhas é o primeiro passo para conseguir valorizar os ângulos positivos e atenuar os negativos do seu rosto / Assessoria

Você sabia que visagismo e sobrancelhas têm tudo a ver? Pense bem, as últimas possuem o poder de levantar ou derrubar expressões, dar uma noção da personalidade de determinada pessoa e enaltecer qualidades. Sobrancelhas grossas, por exemplo, chamam a atenção imediatamente para a parte superior do rosto.

Isso influencia, principalmente, a primeira impressão que você causa nos outros – mas o contrário também é válido. Algumas pessoas aparentam calmaria, outras têm um quê de determinação. Escolher a impressão que se quer causar, imprimir sua personalidade às sobrancelhas e as harmonizar com o formato do seu rosto são algumas das funções do visagismo. As sobrancelhas têm um papel fundamental na expressão do rosto: elas mudam de formato conforme nossas expressões.

“Nos últimos anos, o designer de sobrancelhas ganhou um papel de destaque nos salões e clínicas de estética do mundo todo. Já não era sem tempo. Muito além de embelezar, as sobrancelhas são consideradas as molduras do rosto. Melhor entregá-las nas mãos de quem tem alguma noção de visagismo, certo?”, explica Maria Muniz, proprietária da Depyl Action do Shopping Campo Grande.

Dessa forma, se não estiverem em harmonia com seu rosto, com a sua forma de agir e de se expressar, respeitando os seus traços naturais, elas interferem desfavoravelmente na sua imagem e, consequentemente, na forma como ela será interpretada pelos outros. Entenda no post de hoje como o visagismo se relaciona com o design de suas sobrancelhas!

O visagismo é o estudo das proporções do rosto. É ele que vai analisar seu temperamento e adequar sua imagem ao mesmo. O cabeleireiro francês Claude Juillard é considerado um dos criadores do visagismo moderno.

Ele começou a desenvolver seu método nos anos 80 e criou um novo conceito de visagismo, aplicável não apenas ao corte de cabelo, como era inicialmente, mas ao uso da maquiagem ideal para cada pessoa e do formato de óculos que combina melhor com cada tipo de rosto.

E como isso se aplica às sobrancelhas? O visagismo possui uma série de técnicas de medições e procedimentos para identificar o tipo de rosto e o formato ideal das mesmas para determinada pessoa.

A técnica não sofre influência de moda ou tendências, já que busca estabelecer as melhores proporções, equilíbrio e luminosidade ao rosto, tornando-o emoldurado e expressivo. Dessa forma, contribui para o bem-estar da cliente, já que a satisfação com a aparência influencia a autoestima.

No caso das sobrancelhas, o objetivo é fazer com que o olhar torne-se profundo, ressaltando a beleza dos olhos e tornando a expressão da pessoa marcante — condizente com as reais características de cada indivíduo.

Para saber o melhor formato de sobrancelhas para seu rosto, é preciso levar em conta o formato do mesmo: se ele é quadrado, triangular, redondo etc. Esse processo também implica selecionar um formato de sobrancelha que levante o olhar, corrija falhas e torne o rosto mais sedutor e jovial. Afinal, quem não quer parecer mais novo?

É preciso fazer medições com o paquímetro para calcular o formato ideal. O paquímetro é um instrumento usado quando se precisa medir com precisão a dimensão de pequenos objetos. Ele é composto por uma régua graduada, com encosto fixo, e um cursor que desliza e é utilizado inclusive por engenheiros e cirurgiões plásticos. É possível usar uma régua ou um lápis, caso não haja um paquímetro disponível e o profissional tenha prática na medição.

Respeitar os traços, as curvas e as cores das suas sobrancelhas é o primeiro passo para conseguir valorizar os ângulos positivos e atenuar os negativos do seu rosto. E, como você viu, isso é bem possível. Com um trabalho de visagismo bem empregado por um designer de sobrancelhas, você certamente não terá as sobrancelhas “feitas” e sim aparadas e alinhadas harmonicamente com o seu rosto e as suas características pessoais.

