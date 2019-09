Vírus ebola é importado por laboratório em Tóquio para pesquisa

Autoridades de saúde pública do Japão informaram que importaram vírus potencialmente letais para o país com o objetivo de reforçar medidas contra doenças infecciosas em preparação para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio no ano que vem.

O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas comunicou que diferentes variedades de cinco vírus, que serão utilizados em testes, chegaram a sua filial na cidade de Musashimurayama em Tóquio.

Os vírus importados são: Ebola, Lassa, Marburg, vírus da febre hemorrágica Crimean-Congo e o da febre hemorrágica da América do Sul.

Autoridades afirmam que os vírus serão mantidos em um laboratório com o mais alto nível de segurança biológica, o quatro, o que significa que é capaz de manipular os agentes patogênicos mais perigosos.

Muitos residentes da cidade foram contra a importação do vírus para a unidade, mas o prefeito concordou sob a condição de que medidas de segurança estritas fossem introduzidas.