O último fim de semana do ano será de sol na capital paulista. Amanhã, a temperatura poderá superar os 30°C. Já na segunda haverá pancadas rápidas de chuva, mas com pouco risco de chover na virada. No litoral, é reduzida a chance de chuva até segunda. No Guarujá, o calor fica perto dos 30°C. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.