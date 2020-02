Violência Obstétrica é tema do "Mulheres em Debate" de fevereiro

Acompanhe a edição no canal 9 da NET ou no canal oficial do YouTube da Casa de Leis - Foto: Divulgação TV ALEMS

O Programa "Mulheres em Debate" criado para debater temas que afetam diretamente o público feminino, entra no mês de fevereiro com uma discussão atual e que tem gerado repercussões em todo o país, por se tratar de mais uma forma de violência de gênero, mas que é comum entre as gestantes e parturientes.

O combate a violência obstétrica rendeu para a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul o Prêmio Innovare 2019. O projeto intitulado “Capacitação e Informação no Combate à Violência Obstétrica” foi desenvolvido pelo Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem) e venceu na categoria Defensoria Pública.

O bate-papo do Mulheres em Debate foi com a Defensora Pública Thais Dominato - coordenadora do Nudem - e com a doula Tatiana Marinho.

