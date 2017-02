Violência no ES leva à suspensão da circulação de trens entre Vitória e Minas

A Vale, operadora do trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), suspendeu ao menos entre esta quinta-feira, 9, e sexta-feira, 10, a circulação da composição no trecho que passa pelo Espírito Santo - Estado que enfrenta problemas de segurança por causa do motim da Polícia Militar, que já está em seu sétimo dia. Nesses dois dias, o trem operará apenas entre Belo Horizonte e Governador Valadares, na região leste de Minas Gerais.

A empresa afirmou, por meio de nota, que a suspensão ocorreu "em função do cenário atual". "A empresa tem avaliado diariamente o cenário ao longo da linha férrea visando a garantir o atendimento aos passageiros", informou o texto.

Passagens

Usuários com passagem comprada para o período poderão remarcar o bilhete ou pedir reembolso, o que pode ser feito nas estações do trem ao longo do trajeto, no prazo de 30 dias. O Vitória-Minas é o único trem de passageiros de longa distância com operação diária em funcionamento no País.

