A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) informa que o projeto cultural Violada no Museu foi adiado. O evento ocorreria nesta sexta-feira, dia 7, no Museu José Antônio Pereira, a partir das 19 horas.

Nesta primeira edição do projeto, o show estaria com as duplas Beth e Bethinha e Márcio Santos e Claudiney. Nova data será anunciada em breve.