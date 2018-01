Vinte e seis blocos desfilam neste sábado no Rio

Há pouco mais de 15 dias do carnaval, vinte e seis blocos considerados como oficiais pela Prefeitura do Rio devem desfilar neste sábado, 27, na cidade. Logo pela manhã, o bloco Desliga da Justiça reuniu foliões na Praça Santos Dumont, na Gávea, zona sul. Um dos blocos mais famosos do Rio, o Desliga se apresenta parado e as pessoas vão fantasiadas de super-heróis.

Durante a tarde, haverá o desfile da Banda de Ipanema, que toca marchinhas clássicas de carnaval e reúne cerca de 50 mil pessoas. Em Laranjeiras, zona sul do Rio, também sairá o Imprensa que eu Gamo, bloco formado por jornalistas que se popularizou na cidade.

O tempo nublado e com chuvas isoladas no Rio neste sábado favorece a permanência dos foliões nas ruas. A máxima prevista para o dia é de 28° e a mínima de 21°.