Vila Cidadã do Fórum Mundial da Água receberá a 4ª Green Nation

O percurso de imersão nos temas propostos terá duração de 1 hora e 20 minutos - Foto: Consórcio PCJ

A Vila Cidadã, área gratuita e aberta ao público dentro do 8º Fórum Mundial da Água, receberá a 4ª Green Nation, evento que trata de temas como água e sustentabilidade por meio de uma série de experiências interativas e festival multimídia com o objetivo de despertar novas atitudes no cotidiano das pessoas.

No Espaço Green Nation, os visitantes poderão conhecer e interagir com as seguintes instalações: Estação Antártica, Submarino, Nave, Asa Delta, Florestas do Mar, Falta Água!, Plante Água, PET Vira PET e Sabores e Sentidos. O percurso de imersão nos temas propostos terá duração de 1 hora e 20 minutos.

“Nós acreditamos que a sustentabilidade é uma atitude. Para entendê-la, é preciso experimentar. Quem sente, não esquece. E muda seus hábitos, porque entende que a sua vida e a de outros dependem disso. O Green Nation acredita que, para garantir o futuro do planeta agora, é preciso engajar pessoas através das emoções e das inovações. No Fórum Mundial da Água, nossa missão é mostrar a sustentabilidade em todos os sentidos”, disse, em nota, o diretor-geral do movimento, Marcos Didonet.

As três primeiras edições do Green Nation ocorreram no Rio de Janeiro.

8º Fórum

O Fórum Mundial da Água ocorre a cada três anos e é uma iniciativa do Conselho Mundial da Água, uma organização internacional com sede em Marselha, na França, composta por representantes de governos, academia, sociedade civil, empresas e organizações não governamentais.

O evento é organizado no Brasil pelo Conselho Mundial da Água; pelo Ministério do Meio Ambiente, representado pela Agência Nacional das Águas (ANA); e pelo governo do Distrito Federal, representado pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa).

As sete edições anteriores foram realizadas em Marrakesh (Marrocos, 1997), Haia (Holanda, 2000), Quioto (Japão, 2003), Cidade do México (México, 2006), Istambul (Turquia, 2009), Marselha (França, 2012) e Gyeongju e Daegu (Coreia do Sul, 2015).