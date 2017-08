VIII Serex reúne Pró-reitores de Extensão do Centro-Oeste em Dourados

Dourados (MS) – Os Pró-reitores de Extensão e assessores das áreas de cultura, esporte e assuntos estudantis de diversas Instituições de Educação Superior da Região Centro-Oeste se reuniram na terça-feira (1º.8), durante o VIII Seminário Regional de Extensão Universitária do Centro-Oeste (Serex), realizado na Cidade Universitária de Dourados, em Mato Grosso do Sul. A reunião contou também com dirigentes do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX).

“Essa troca de experiências é muita rica. Cada um dos gestores traz elementos da realidade em que está inserida a instituição em seu estado e, mesmo diante dos problemas que estamos enfrentando, sejam sociais, econômicos ou políticos, nós conseguimos dialogar e perceber as possibilidades de interferir para a continuação e a renovação das ações de Extensão”, destacou a professora Marilisa do Rocio Oliveira, vice-presidente do FORPROEX.

O vice-coordenador do FORPROEX – Regional Centro-Oeste, professor Marcelo Fernandes Pereira, falou sobre o crescimento da Área de Extensão nas universidades.

“A Extensão é, das três áreas que formam o tripé das universidades, a que mais tem potencial de crescimento, porque é, ainda, a área menos explorada. É importante chamar a atenção para a Extensão como uma ação séria e necessária para as instituições. Por isso, reunir gestores das universidades da nossa região é muito importante para a criação de soluções criativas para essa ação”, enfatizou.

O VIII SEREX foi organizado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Durante o evento, os gestores debateram sobre a importância da parceria entre as instituições para as ações de Extensão e sobre a criação de um “Corredor Cultural do Centro-Oeste”.

A Pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da Uems, professora Márcia Alvarenga, falou sobre a “soma de esforços” entre as universidades. “A parceria e o comprometimento dos pró-reitores e gestores das instituições é fundamental para o fortalecimento e para a ampliação das ações das universidades para a comunidade”.

“Precisamos entender que em tempos de crise, em tempos de escassez de recursos, nós precisamos trabalhar em parceria. A ideia de um corredor cultural do Centro-Oeste vai fortalecer essa parceria e vai nos ajudar a fazer um intercâmbio de culturas entre os estados, além de ser uma forma de valorizarmos o potencial humano e o potencial de ensino de cada instituição”, finalizou a Pró-reitora de Extensão e Cultura as UFGD, professora Juliana Carrijo.

A reunião contou também com gestores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Estadual do Mato Grosso (Unemat), Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Universidade de Rio Verde (UNIRV) e Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro).

VIII Serex

O VIII SEREX foi realizado entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, em Dourados. O evento contou com mais de 400 trabalhos inscritos de diferentes Instituições de Ensino Superior (IES). Neste ano, o Seminário discutiu o tema “Extensão Universitária na Valorização das IES Públicas para o Fortalecimento da Sociedade da Região Centro-Oeste”.

O Serex contou com palestras, sessões de pôsteres, atividades culturais e oficinas. O evento teve o apoio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect).

Tatiane Queiroz – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Veja Também

Comentários