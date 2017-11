VIII Bienal de Física será de 20 a 23 de novembro, na Uems de Dourados

Dourados (MS) – O curso de Licenciatura em Física da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) realizará a VIII Bienal de Física, de 20 a 23 de novembro, na Unidade de Dourados. O evento contará com pesquisadores, professores e estudantes da área.

A Bienal de Física, realizada desde 2002, busca um diálogo interdisciplinar na reflexão sobre a Educação, a Ciência e a Cultura, e na disseminação dos conhecimentos produzidos nas áreas de Física e de Ensino de Física, vislumbrando os seus desdobramentos na Escola e na Sociedade.

O evento será realizado no período noturno e contará com palestras, minicursos, mesas de debate, exposições e apresentações culturais.

Confira a programação.

Entre os palestrantes e ministrantes de minicursos do evento estão, além de professores da Uems, professores da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e do Serviço Social da Indústria (Sesi).

A VIII Bienal de Física é realizada pela Uems, Unidade de Dourados, com o apoio do Governo do Estado de MS e da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de MS (Fundect).

Tatiane Queiroz – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Chico Ribeiro