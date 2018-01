Vigilância Sanitária do RJ apreende galões de água contaminados com Hepatite A

Fiscais da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro interditaram hoje (11) um depósito de bebidas e um restaurante localizados na Avenida Presidente João Goulart, no morro do Vidigal, zona sul do Rio. No local foram apreendidos 169 galões de água, com 20 litros cada, devido à comprovação de contaminação da água comercializada por vírus da Hepatite A, após exames realizados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O depósito Adriano Firmino da Silva e o o restaurante Bar do Salles foram interditados por falta de licenciamento sanitário e alvará de funcionamento. Além desses dois endereços, foi detectada contaminação da água em um chuveiro da praia do Sheraton Hotel, na Avenida Niemeyer, que fica bem abaixo do morro.

Ontem (10) a prefeitura do Rio informou que uma análise de água coletada no Vidigal constatou três pontos contaminados com o vírus da hepatite A e determinou o fechamento desses locais. A Secretaria Municipal de Saúde informou que já foram notificadas 92 suspeitas de hepatite A no bairro, com a confirmação de 75 casos, o que já configura um surto localizado da doença.

Prevenção

Os moradores devem manter medidas preventivas como lavar as mãos e só utilizar água fervida ou filtrada para beber e preparar alimentos. Os reservatórios de água, filtros e garrafas devem ser higienizados com hipoclorito de sódio, que a prefeitura e a Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) distribuem na comunidade.

A Hepatitite A é doença infecciosa aguda causada por um vírus que entra no organismo por meio do aparelho digestivo e multiplica-se no fígado, causando inflamação. Náuseas, febre, falta de apetite, fadiga, diarreia e icterícia são alguns dos sintomas mais comuns .