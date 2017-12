Viga de ferro cai sobre carreta em Guarulhos, na Grande SP

Uma viga de ferro caiu sobre um caminhão na Avenida Guarulhos, 2420, na cidade da Grande São Paulo que leva o mesmo nome. O acidente ocorreu nas proximidades da Rodovia Dutra, na manhã desta terça-feira, 5. De acordo com a Polícia Militar, o caminhão teria batido no limitador de altura e, depois, a estrutura teria caído sobre o veículo.

Informações preliminares da PM indicam que o motorista teve ferimentos graves no braço, recebeu os primeiros socorros e foi levado a um hospital. O fluxo de veículos no entorno da Avenida Guarulhos, na altura do número 2.420, foi interditado. Até às 7h, não havia previsão de liberação.

Outro caso

Em 20 de novembro, a juíza Adriana Nolasco da Silva, de 46 anos, morreu após o carro em que estava ser atingido por um bloco de concreto que caiu do viaduto Fepasa, na Avenida do Estado, região central de São Paulo. A tragédia foi provocada pela colisão de um caminhão com excesso de altura contra a ponte por onde passa uma linha de trem, próxima à estação da Luz.

A ponte tem placa indicando altura de 4,30 metros. Uma perícia feita pelo Instituto de Criminalística (IC) constatou que o caminhão media 4,46 metros, ou seja, 16 centímetros acima do limite indicado no viaduto. Os peritos detectaram ainda um desnível de 15 centímetros no trecho do asfalto que fica debaixo da ponte.