Vídeo: Senador Cid Gomes é baleado durante protesto de policiais

Durante o protesto, Cid fez um discurso criticando o movimento de paralisações - Foto: Reprodução/O Sobralense

O senador Cid Gomes (PDT), irmão de Ciro Gomes (PDT), foi baleado com um tiro de borracha durante protesto de policiais militares, no final da tarde de hoje (19), em Sobral, no Ceará.

No vídeo publicado pelo O Povo Online, o político estava pilotando uma retroescavadeira para tentar furar o bloqueio das autoridades, que estavam reivindicando o aumento salarial.

Durante o protesto, Cid fez um discurso criticando o movimento de paralisações e disse que foi até o local para defender a paz e a tranquilidade sem o uso da violência.

Veja o vídeo do momento que o senador foi atingido: