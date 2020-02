Vídeo: Rachid Neder totalmente alagada em Campo Grande

A Avenida Ernesto Geisel ficou debaixo d’água após córrego transbordar - Foto: Divulgação

A plataforma Cidadão Integrado da CDL/CG registrou o alagamento da rua Rachid Neder com a Ernesto Geisel. O projeto tem mais de 300 câmeras espalhadas pela Capital e serve de monitoramento para a segurança pública, com inserção da Sejusp, e também de Defesa Civil.

"Temos mais de 300 parceiros com câmeras instaladas em toda a cidade e também no interior e auxiliamos na segurança pública e nas situações de calamidade, como o alagamento", explica Denison Zubieta, diretor do Cidadão Integrado.

A chuva causa diversos alagamentos em toda a Capital e já passou da média prevista para o mês todo.