VÍDEO - Homem surta em avenida de Campo Grande e tenta atacar carro

SURTO NA AVENIDA:



Registro na manhã desta quarta-feira, um homem visivelmente alterado ataca um carro e depois anda no meio da Avenida Ernesto Geisel, sem orientação e aparentando estar sob efeito de um poderoso psicotrópico. Felizmente, as pessoas no carro não agrediram o homem, que não está em condições de responder por seus atos.

APOIO - A Prefeitura de Campo Grande, em março, anunciou que ampliou o número de vagas para tratamento de dependentes químicos. Com 30 novas vagas, o programa pode atender a 130 pessoas.

Confira aqui os locais para atendimentos em caso de emergência: http://www.campogrande.ms.gov.br/comad/wp-content/uploads/sites/35/2017/05/1631RedeAtendimentoMS1.pdf



